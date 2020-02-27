Бенфика – Шахтер. Алан Патрик сделал счет 3:3

Донецкий клуб одной ногой в 1/8 финала Лиги Европы

  • 27.02.2020 23:35
  • 2997 просмотров
  • 1 комментарий
Бенфика – Шахтер. Алан Патрик сделал счет 3:3
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик сравнял счет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3).

Таким образом, португальцам для общей победы в противостоянии еще нужно забивать два гола.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 27.02.2020 23:41
    +1
    Бразильцы рулят в " Шахте"...
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 27.02.2020 23:41
    +1
    Бразильцы рулят в " Шахте"...
    Ссылка
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