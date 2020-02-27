Бенфика – Шахтер. Алан Патрик сделал счет 3:3

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик сравнял счет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3).
Таким образом, португальцам для общей победы в противостоянии еще нужно забивать два гола.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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