Бенфика – Шахтер. Видео гола Силвы

Полузащитник португальского клуба увеличил преимущество своей команды

  • 27.02.2020 23:11
  • 1668 просмотров
  • 1 комментарий
Бенфика – Шахтер. Видео гола Силвы
© ФК Бенфика. Рафа Силва

Полузащитник португальской «Бенфики» Рафа Силва забил третий в ворота «Шахтера» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. 

После этого счет стал 3:1 в пользу португальского клуба, но это был не последний гол в матча. 

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    an52
      an52, 27.02.2020 23:22
    +1
    Оце бревно в Англію ніби то хотіли купити?
    Ссылка
    an52
      an52, 27.02.2020 23:22
    +1
    Оце бревно в Англію ніби то хотіли купити?
    Ссылка
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