Бенфика – Шахтер. Видео гола Силвы

Полузащитник португальской «Бенфики» Рафа Силва забил третий в ворота «Шахтера» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
После этого счет стал 3:1 в пользу португальского клуба, но это был не последний гол в матча.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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