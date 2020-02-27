Бенфика – Шахтер. Видео гола Силвы

Полузащитник португальской «Бенфики» Рафа Силва забил третий в ворота «Шахтера» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

После этого счет стал 3:1 в пользу португальского клуба, но это был не последний гол в матча.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».