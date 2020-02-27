Клийстерс получила wild card на турнир в Индиан-Уэллс

Бельгийская теннисистка побеждала на данных соревнованиях 17 и 15 лет назад

  • 27.02.2020 23:06
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Клийстерс получила wild card на турнир в Индиан-Уэллс
© bnpparibasopen. Ким Клейстерс

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс получила wild card на обязательный Премьер в Индиан-Уэллс.
 
Отметим, что бельгийская теннисистка выигрывала этот турнир дважды, в 2003 и 2005 годах.
 
Соревнования в Индиан-Уэллс стартуют 9 марта. Ранее Клийстерс сыграет еще и на турнире международной серии в мексиканском Монтеррее.

Напомним, в первом матче после возвращения Клийстерс проиграла Гарбинье Мугурусе.

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Источник — BNP Paribas Open

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