Клийстерс получила wild card на турнир в Индиан-Уэллс

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс получила wild card на обязательный Премьер в Индиан-Уэллс.
Отметим, что бельгийская теннисистка выигрывала этот турнир дважды, в 2003 и 2005 годах.
Соревнования в Индиан-Уэллс стартуют 9 марта. Ранее Клийстерс сыграет еще и на турнире международной серии в мексиканском Монтеррее.
Напомним, в первом матче после возвращения Клийстерс проиграла Гарбинье Мугурусе.
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Источник — BNP Paribas Open
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