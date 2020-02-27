Клийстерс получила wild card на турнир в Индиан-Уэллс

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс получила wild card на обязательный Премьер в Индиан-Уэллс.



Отметим, что бельгийская теннисистка выигрывала этот турнир дважды, в 2003 и 2005 годах.



Соревнования в Индиан-Уэллс стартуют 9 марта. Ранее Клийстерс сыграет еще и на турнире международной серии в мексиканском Монтеррее.

Напомним, в первом матче после возвращения Клийстерс проиграла Гарбинье Мугурусе.