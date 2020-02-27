Бенфика – Шахтер. Видео автогола Рубена Диаша

Защитник португальской «Бенфика» Рубен Диаш отметился автоголом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера».
Таким образом, донецкий клуб сравнял счет (1:1).
Напомним, первая встреча завершилась в пользу «горняков» (2:1).
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Источник — Sport.ua
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