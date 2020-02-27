Александр ФИЛИППОВ: «Десна мечтает финишировать в топ-3 УПЛ»

Команда нацелена на медали

  • 27.02.2020 21:31
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  • 1 комментарий
Александр ФИЛИППОВ: «Десна мечтает финишировать в топ-3 УПЛ»
© desna.football

Форвард «Десны» Александр Филиппов, который в четверг продлил контракт с клубом, рассказал, что команда рассчитывает выдать хороший финиш сезона и закончить в топ-3.

«Мы нацелены на высокое место. К своей цели идем шаг за шагом. Первостепенная задача была попасть в первую шестерку – мы ее выполнили. Здесь уже слабых соперников нет, поэтому будем настраиваться на каждую игру отдельно, выкладываться на 100% и стараться брать очки по максимуму».

«Конечно, мечтаем попасть в призеры. Это наша цель», - сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 9 голов.

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Источник — Журнал «Футбол»

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 27.02.2020 21:40
    0
    Продажные лохметовские судьи, не позволят Десне это сделать
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 27.02.2020 21:40
    0
    Продажные лохметовские судьи, не позволят Десне это сделать
    Ссылка
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