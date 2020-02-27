Десна продлила контракт с Александром Филипповым

Один из лидеров черниговской «Десны», лучший бомбардир команды Александр Филиппов продлил контракт с клубом.
Действующее соглашение Александра и «Десны» заканчивалась летом 2020 года, но стороны решили продолжить сотрудничество еще на два года.
Александр сыграл за «Десну» 110 матчей и забил 39 мячей.
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Источник — ФК Десна
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