Десна продлила контракт с Александром Филипповым

Один из лидеров черниговской «Десны», лучший бомбардир команды Александр Филиппов продлил контракт с клубом.

Действующее соглашение Александра и «Десны» заканчивалась летом 2020 года, но стороны решили продолжить сотрудничество еще на два года.

Александр сыграл за «Десну» 110 матчей и забил 39 мячей.

Ранее «Десна» подписала защитника сборной Эстонии.