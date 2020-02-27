Стал известен состав Шахтера на матч с Бенфикой

Сегодня в 22:00 «Шахтер» на выезде сыграет с «Бенфикой» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
Первый матч украинская команда выиграла 2:1.
Стал известен стартовый состав команды Луиша Каштру.
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес
В запасе: Шевченко, Хочолава, Болбат, Фернандо, Майкон, Тете, Коноплянка
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Источник — Sport.ua
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