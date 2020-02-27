Стал известен состав Шахтера на матч с Бенфикой

Луиш Каштру определился с стартовым составом

  • 27.02.2020 20:40
  • 1746 просмотров
  • 8 комментариев
Стал известен состав Шахтера на матч с Бенфикой
© shakhtar.com

Сегодня в 22:00 «Шахтер» на выезде сыграет с «Бенфикой» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

Первый матч украинская команда выиграла 2:1.

Стал известен стартовый состав команды Луиша Каштру.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес

В запасе: Шевченко, Хочолава, Болбат, Фернандо, Майкон, Тете, Коноплянка

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.02.2020 20:54
    0
    6 українців в складі, це шось нагадує!!!! Курс на українізацію Каштру запускає потрохи!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.02.2020 20:53
    -1
    Хороший состав чтобы не проиграть
    Ссылка
    Zaplitnyi
    online
      Zaplitnyi, 27.02.2020 20:50
    +1
    Кум Кума, 27.02.2020 20:45
    Одни украинци
    Більше половини складу.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.02.2020 20:50
    0
    Маркос Мораес Марлос звучит как заклинание)
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 27.02.2020 20:49
    0
    А где Коваленко?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.02.2020 20:48
    +1
    Шахтер
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 27.02.2020 20:45
    -1
    Одни украинци
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 27.02.2020 20:45
    -1
    Одни украинци
    Ссылка
    Zaplitnyi
    online
      Zaplitnyi, 27.02.2020 20:50
    +1
    Кум Кума, 27.02.2020 20:45
    Одни украинци
    Більше половини складу.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.02.2020 20:48
    +1
    Шахтер
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.02.2020 20:54
    0
    6 українців в складі, це шось нагадує!!!! Курс на українізацію Каштру запускає потрохи!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.02.2020 20:50
    0
    Маркос Мораес Марлос звучит как заклинание)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.02.2020 20:49
    0
    А где Коваленко?
    Ссылка
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