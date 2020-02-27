Реал подаст апелляцию за красную карточку Рамосу

Вчера «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома проиграл «Манчестер Сити» 1:2.

На 86-й минуте за фол последней надежды с поля был удален капитан «Реала» Серхио Рамос. Теперь он пропустит ответный матч против «Сити», который пройдет 17 марта.

«Реал» не согласен со столь строгим наказанием Рамоса. Клуб собирается подать апелляцию, чтобы отменить красную карточку Рамоса.