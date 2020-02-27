ВИДЕО. Как Серхио Рамос получил красную карточку в игре с МанСити

В среду, 26 февраля, в Мадриде состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Манчестер Сити» (1:2).
В конце матча Серхио Рамос получил красную карточку за фол последней надежды. Защитник «Реала» подвел свою команду. Смотрите видео удаления.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.