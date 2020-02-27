Михайличенко взял 18 игроков на матч с Днепром-1

Утром в четверг, 27-го февраля, динамовцы собрались на клубной базе, чтобы пройти медицинский осмотр и провести тренировку. Также в программе команды были запланированы теоретические занятия до и после тренировки, обед и время для отдыха.

После ужина делегация «Динамо» отправится в аэропорт, откуда в 19:30 вылетит в Днепр. На матч с «Днепром-1» тренерский штаб киевлян во главе с Алексеем Михайличенко взял следующих футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан;

Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков;

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Матч 20-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, на «Днепр-Арене». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.