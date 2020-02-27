Михайличенко взял 18 игроков на матч с Днепром-1

Утром в четверг, 27-го февраля, динамовцы собрались на клубной базе, чтобы пройти медицинский осмотр и провести тренировку. Также в программе команды были запланированы теоретические занятия до и после тренировки, обед и время для отдыха.
После ужина делегация «Динамо» отправится в аэропорт, откуда в 19:30 вылетит в Днепр. На матч с «Днепром-1» тренерский штаб киевлян во главе с Алексеем Михайличенко взял следующих футболистов.
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан;
Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко;
Полузащитники: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков;
Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.
Матч 20-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, на «Днепр-Арене». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.