Михайличенко взял 18 игроков на матч с Днепром-1

Киевское «Динамо» проведет очередной поединок УПЛ в пятницу, 28-го февраля

  • 27.02.2020 18:13
  • 2884 просмотра
  • 6 комментариев
Михайличенко взял 18 игроков на матч с Днепром-1
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Утром в четверг, 27-го февраля, динамовцы собрались на клубной базе, чтобы пройти медицинский осмотр и провести тренировку. Также в программе команды были запланированы теоретические занятия до и после тренировки, обед и время для отдыха.

После ужина делегация «Динамо» отправится в аэропорт, откуда в 19:30 вылетит в Днепр. На матч с «Днепром-1» тренерский штаб киевлян во главе с Алексеем Михайличенко взял следующих футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан;

Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков;

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Матч 20-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, на «Днепр-Арене». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
    avl01021954
    online
      avl01021954, 27.02.2020 19:14
    0
    DKTheBest2, 27.02.2020 18:18
    Четыре защитника? Хотя, если сразу поставить на ворота вместе Бойка и Бущана, то опасность должны обуздать.
    За потреби, Михайличенко може поставити в захист Караваєва, Кадірі, Сидорчука, Шепелєва.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 27.02.2020 19:04
    +1
    Почему фэфэу поставило этот матч на пятницу? Боялись, что в субботу много зрителей придёт?
    Ссылка
    alekrav
    online
      alekrav, 27.02.2020 18:58
    +1
    А что с Пиваричем?
    Ссылка
    alekrav
    online
      alekrav, 27.02.2020 18:58
    +1
    А что с Пиваричем?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.02.2020 18:26
    0
    Жду Цыганкова.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 27.02.2020 18:18
    -4
    Четыре защитника? Хотя, если сразу поставить на ворота вместе Бойка и Бущана, то опасность должны обуздать.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 27.02.2020 19:04
    +1
    Почему фэфэу поставило этот матч на пятницу? Боялись, что в субботу много зрителей придёт?
    Ссылка
    alekrav
    online
      alekrav, 27.02.2020 18:58
    +1
    А что с Пиваричем?
    Ссылка
    alekrav
    online
      alekrav, 27.02.2020 18:58
    +1
    А что с Пиваричем?
    Ссылка
    avl01021954
    online
      avl01021954, 27.02.2020 19:14
    0
    DKTheBest2, 27.02.2020 18:18
    Четыре защитника? Хотя, если сразу поставить на ворота вместе Бойка и Бущана, то опасность должны обуздать.
    За потреби, Михайличенко може поставити в захист Караваєва, Кадірі, Сидорчука, Шепелєва.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.02.2020 18:26
    0
    Жду Цыганкова.
    Ссылка
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