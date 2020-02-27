Кадар исключен из заявки Динамо на УПЛ

«Динамо» исключило защитника Тамаша Кадара из заявки на УПЛ.
В начале февраля защитник был переведен в дубль «Динамо» из-за грубости в адрес главного тренера команды Алексея Михайличенко.
Сейчас киевский клуб занят поисками нового клуба для Кадара.
В нынешнем сезоне Кадар провел 13 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.
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Источник — УПЛ
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