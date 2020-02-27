Кадар исключен из заявки Динамо на УПЛ

Алексей Михайличенко не рассчитывает на венгерского защитника

  • 27.02.2020 18:02
  • 4632 просмотра
  • 4 комментария
Кадар исключен из заявки Динамо на УПЛ
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

«Динамо» исключило защитника Тамаша Кадара из заявки на УПЛ.

В начале февраля защитник был переведен в дубль «Динамо» из-за грубости в адрес главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Сейчас киевский клуб занят поисками нового клуба для Кадара.

В нынешнем сезоне Кадар провел 13 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.

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Источник — УПЛ

(14 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.02.2020 19:15
    0
    Это получается у Динамо "кадАровые" потери) Но это и не страшно, ведь он был еще тем кадАром в защите
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.02.2020 18:46
    +3
    Отлично
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    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 27.02.2020 18:35
    -2
    Вот бы Бойко ему в напарники,хороший дует получился б.
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    electron440v60hz
      electron440v60hz, 27.02.2020 18:09
    0
    а зачем ему искать новый клуб? зарплату ж сурок будет платить??
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.02.2020 18:46
    +3
    Отлично
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.02.2020 19:15
    0
    Это получается у Динамо "кадАровые" потери) Но это и не страшно, ведь он был еще тем кадАром в защите
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 27.02.2020 18:09
    0
    а зачем ему искать новый клуб? зарплату ж сурок будет платить??
    Ссылка
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