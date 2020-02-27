Кадар исключен из заявки Динамо на УПЛ

«Динамо» исключило защитника Тамаша Кадара из заявки на УПЛ.

В начале февраля защитник был переведен в дубль «Динамо» из-за грубости в адрес главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Сейчас киевский клуб занят поисками нового клуба для Кадара.

В нынешнем сезоне Кадар провел 13 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.