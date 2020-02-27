КАРИКАТУРА ДНЯ. Серхио Рамос заработал больше удалений, чем трофеев

Известный карикатурист Омар Момани продолжает шутить над 33-летним центральным защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом, который заработал красную карточку в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Это 26-е удаление Рамоса во всех матчах за мадридский «Реал». При этом Серхио завоевал 25 трофеев в своей карьере.

«Теперь у Серхио Рамоса больше красных карточек за «Реал», чем трофеев в карьере», — прокомментировал Момани свою работу.