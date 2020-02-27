КАРИКАТУРА ДНЯ. Серхио Рамос заработал больше удалений, чем трофеев

Известный карикатурист Омар Момани продолжает шутить над 33-летним центральным защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом, который заработал красную карточку в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
Это 26-е удаление Рамоса во всех матчах за мадридский «Реал». При этом Серхио завоевал 25 трофеев в своей карьере.
«Теперь у Серхио Рамоса больше красных карточек за «Реал», чем трофеев в карьере», — прокомментировал Момани свою работу.
Sergio Ramos now has more red cards for Real Madrid than he has career trophies 😶 سيرجيو راموس حقق بطاقات حمراء اكثر من بطولاته مع ريال مدريد #sergioramos #ramos #Realmadrid #ucl #championsleague #halamadridynadamas #HalaMadrid #footballcomics #Sporketch #omarmomani
Источник — Instagram
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