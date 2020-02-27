КАРИКАТУРА ДНЯ. Миллион красных карточек Серхио Рамоса

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на 33-летним защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом, удаленном в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
Рамос был удален на 86-й минуте за фол последней надежды против Габриэла Жезуса. Эта красная карточка стала для Рамоса 26-й в составе «Реала».
«Серхио Рамос любит красные карточки», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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