КАРИКАТУРА ДНЯ. Миллион красных карточек Серхио Рамоса

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на 33-летним защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом, удаленном в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Рамос был удален на 86-й минуте за фол последней надежды против Габриэла Жезуса. Эта красная карточка стала для Рамоса 26-й в составе «Реала».

«Серхио Рамос любит красные карточки», — прокомментировал Момани свою новую работу.