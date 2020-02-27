КАРИКАТУРА ДНЯ. Миллион красных карточек Серхио Рамоса

Защитник «Реала» получил очередное удаление в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

  • 27.02.2020 14:26
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Миллион красных карточек Серхио Рамоса
© ФК Манчестер Сити. Габриэл Жезус и Серхио Рамос

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на 33-летним защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом, удаленном в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Рамос был удален на 86-й минуте за фол последней надежды против Габриэла Жезуса. Эта красная карточка стала для Рамоса 26-й в составе «Реала».

 «Серхио Рамос любит красные карточки», — прокомментировал Момани свою новую работу.

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Источник — Instagram

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