Николай МАТВИЕНКО: «В Лиссабоне все создано для футбола»

Защитник «Шахтера» - о состоянии команды перед матчем с «Бенфикой»

  • 27.02.2020 17:25
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Николай МАТВИЕНКО: «В Лиссабоне все создано для футбола»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о подготовке команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики»:

«Все хорошо. В Лиссабоне все создано для того, чтобы играть в футбол. Погода отличная, стадион, поле. Надеюсь, после матча у нас тоже будет хорошее настроение».

Матч «Бенфика» - «Шахтер» начнется сегодня, 27 февраля в 22:00 по Киеву. Первый матч в Харькове «Шахтер» выиграл 2:1.

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Источник — ТК Футбол

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