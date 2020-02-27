Николай МАТВИЕНКО: «В Лиссабоне все создано для футбола»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о подготовке команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики»:
«Все хорошо. В Лиссабоне все создано для того, чтобы играть в футбол. Погода отличная, стадион, поле. Надеюсь, после матча у нас тоже будет хорошее настроение».
Матч «Бенфика» - «Шахтер» начнется сегодня, 27 февраля в 22:00 по Киеву. Первый матч в Харькове «Шахтер» выиграл 2:1.
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Источник — ТК Футбол
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