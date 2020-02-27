Динамо объявило войну перекупщикам билетов

Киевское «Динамо» примет меры для борьбы с перекупщиками билетов на домашние матчи команды.

«3-го марта ФК «Динамо» будет рад первой после зимнего перерыва встрече со своими преданными болельщиками на домашнем матче с «Колосом» (Ковалевка).

На протяжении нескольких лет клуб проводит целенаправленную политику, направленную на борьбу с так называемыми «перекупщиками» билетов на футбольные матчи, лицами, целью которых является банальная нажива на болельщиках. С целью максимального предотвращения случаев незаконной перепродажи билетов руководством клуба разработан ряд действенных мер.

Одной из них является принятие и реализация решения о прекращении практики выдачи бесконтрольных пригласительных билетов на матчи (представителям спонсоров, учебных заведений и т.д.). Вместо этого вводится система цифровых е-билетов для ограниченного числа вышеупомянутых категорий лиц, которые будут направляться на их электронные адреса в цифровом формате.

В связи с этим предупреждаем болельщиков о рисках покупки подобной категории билетов у посторонних лиц, которые могут их предлагать в виде распечаток или штрих-кодов в телефонах. Напоминаем, что технические возможности турникетов НСК «Олимпийский» позволяют проход после сканирования билетов этих категорий только один раз. Поэтому, покупая у нечестных нарушителей Закона билеты как в бумажном, так и в электронном виде, Вы подвергаетесь опасности быть обманутыми. Более того, если на таком билете стоит отметка «Приглашение», это свидетельствует о том, что мошеннику-продавцу билет достался бесплатно, и он банально наживается на Вас.

При обнаружении лиц, занимающихся незаконным сбытом билетов на матчи ФК «Динамо», призываем обращаться к патрулирующим на прилегающей к арене территории нарядам органов внутренних дел.

Выражаем искреннюю надежду на Вашу сознательность и напоминаем, что покупая билеты на матч любимой команды легальным способом, Вы делаете свой ценный вклад в развитие клуба и арены, одновременно способствуя пополнению государственной казны», — гласит сообщение на официальном сайте киевского клуба.