Динамо объявило войну перекупщикам билетов

Киевский клуб примет серьезные меры для борьбы с незаконной перепродажей билетов

  • 27.02.2020 16:52
  • 2251 просмотр
  • 5 комментариев
Динамо объявило войну перекупщикам билетов
© Instagram. НСК Олимпийский

Киевское «Динамо» примет меры для борьбы с перекупщиками билетов на домашние матчи команды.

«3-го марта ФК «Динамо» будет рад первой после зимнего перерыва встрече со своими преданными болельщиками на домашнем матче с «Колосом» (Ковалевка).

На протяжении нескольких лет клуб проводит целенаправленную политику, направленную на борьбу с так называемыми «перекупщиками» билетов на футбольные матчи, лицами, целью которых является банальная нажива на болельщиках. С целью максимального предотвращения случаев незаконной перепродажи билетов руководством клуба разработан ряд действенных мер.

Одной из них является принятие и реализация решения о прекращении практики выдачи бесконтрольных пригласительных билетов на матчи (представителям спонсоров, учебных заведений и т.д.). Вместо этого вводится система цифровых е-билетов для ограниченного числа вышеупомянутых категорий лиц, которые будут направляться на их электронные адреса в цифровом формате.

В связи с этим предупреждаем болельщиков о рисках покупки подобной категории билетов у посторонних лиц, которые могут их предлагать в виде распечаток или штрих-кодов в телефонах. Напоминаем, что технические возможности турникетов НСК «Олимпийский» позволяют проход после сканирования билетов этих категорий только один раз. Поэтому, покупая у нечестных нарушителей Закона билеты как в бумажном, так и в электронном виде, Вы подвергаетесь опасности быть обманутыми. Более того, если на таком билете стоит отметка «Приглашение», это свидетельствует о том, что мошеннику-продавцу билет достался бесплатно, и он банально наживается на Вас.

При обнаружении лиц, занимающихся незаконным сбытом билетов на матчи ФК «Динамо», призываем обращаться к патрулирующим на прилегающей к арене территории нарядам органов внутренних дел.

Выражаем искреннюю надежду на Вашу сознательность и напоминаем, что покупая билеты на матч любимой команды легальным способом, Вы делаете свой ценный вклад в развитие клуба и арены, одновременно способствуя пополнению государственной казны», — гласит сообщение на официальном сайте киевского клуба.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    tank72063
      tank72063, 27.02.2020 17:33
    +2
    "Пополнению государственной казны"....кипрской....
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 27.02.2020 17:32
    +3
    СКАЗОЧНЫЕ ДОЛБАЁБЫ!
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.02.2020 17:27
    +3
    Та ладно, возле кассы нск стоят и никто их не трогает, обычный способ ухода от уплаты налогов. Или барыгам эти билеты с космоса падают?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.02.2020 17:21
    +3
    Разве что выкупить билеты самим.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.02.2020 17:12
    +2
    Стадион почти пустой какие спекулянты?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 27.02.2020 17:32
    +3
    СКАЗОЧНЫЕ ДОЛБАЁБЫ!
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.02.2020 17:27
    +3
    Та ладно, возле кассы нск стоят и никто их не трогает, обычный способ ухода от уплаты налогов. Или барыгам эти билеты с космоса падают?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.02.2020 17:21
    +3
    Разве что выкупить билеты самим.
    Ссылка
    tank72063
    online
      tank72063, 27.02.2020 17:33
    +2
    "Пополнению государственной казны"....кипрской....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.02.2020 17:12
    +2
    Стадион почти пустой какие спекулянты?
    Ссылка
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