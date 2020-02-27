Жуниор МОРАЕС: «Шахтер может сфокусироваться на Лиге Европы»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики»:

«Знаем, что это будет непростой матч. «Бенфика» – очень качественная команда. Для нас это трудное противостояние.

В чемпионате сейчас у «Шахтера» большое преимущество перед второй командой. Сейчас мы можем сфокусироваться именно на Лиге Европы».