Жуниор МОРАЕС: «Шахтер может сфокусироваться на Лиге Европы»

Форвард «Шахтера» - о матче против «Бенфики»

  • 27.02.2020 16:50
  • 909 просмотров
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Шахтер может сфокусироваться на Лиге Европы»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики»:

«Знаем, что это будет непростой матч. «Бенфика» – очень качественная команда. Для нас это трудное противостояние.

В чемпионате сейчас у «Шахтера» большое преимущество перед второй командой. Сейчас мы можем сфокусироваться именно на Лиге Европы».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 27.02.2020 17:06
    -1
    Ну вот кто бы уже "концентрировался". В ЧУкре вообще вопросов нет, но против европейских команд же ноль нулём. На Металлисте против Бенфики отыграл абсолютно бездарно!
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