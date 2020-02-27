Юрий МОРОЗ: «Бенито еще нужно время»

Старший тренер молодежной команды «Динамо» Юрий Мороз подвел итоги поединка 20-го тура чемпионата U21, в котором его подопечные победили «Днепр-1» (4:1).

- Ожидали ли вы такой неуступчивой игры от «Днепра-1»?

- Мы настраивали ребят на эту игру. И если в первом тайме мы еще руководили процессом на футбольном поле, то второй тайм можно назвали катастрофическим - не контролировали мяч, плохо перестраивались... Да, сегодня мы победили, но счет не отражает действий на футбольном поле.

- «Динамо» пропустило первым, сравняло счет с пенальти и вышло вперед, снова реализовав 11-метровый. Сегодня нападающие проявили себя на стандартах?

- Да, сегодня нам помогли стандарты. К тому же, после пропущенного гола получили «холодный душ» и побежали вперед. Стали лучше перестраиваться, прессинговать и контролировать мяч - и забили два гола. Но нельзя доводить до того, чтобы пропускать первыми. Нужно быть более уверенными. Этого мы и хотим от ребят - чтобы они с первых минут контролировали ход поединка.

- Бенито выходит на замену во втором матче подряд. Когда он будет готов играть все 90 минут?

- Для Бенито еще нужно время. Мы выпускаем его на 20-30 минут, чтобы он не получил травму и прибавил в готовности.

- После третьего мяча «Динамо», который забил Ярослав Надольский, вы начали активно делать замены. В матче уже все было понятно?

- Хотелось сделать замены раньше, но решили не ломать игру. У нас будет ротация к следующему матчу. Сейчас сложный график, играем через три дня на четвертый. Поэтому нам нужно, чтобы ребята на следующую игру были более свежими. А третий гол нас немного успокоил, мы выпустили футболистов, которые хорошо вошли в игру и довели ее до победного конца.

- По вашему мнению, Даниил Сухоручко уже восстановился после повреждения?

- Думаю, да. В том числе об этом свидетельствует гол, который он сегодня забил. Но хотелось бы от него больше остроты, резкости, напористости в воротах соперника. Он сам должен понять, что еще есть моменты, которые от него требуются, как от игрока атаки.