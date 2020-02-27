Молодежка Динамо разгромила в манеже Днепр-1 в чемпионате U-21

Матч обслуживала судья-женщина, Анастасия Романюк из Ивано-Франковска

  • 27.02.2020 14:59
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Молодежка Динамо разгромила в манеже Днепр-1 в чемпионате U-21
© Кадр из видеотрансляции

В четверг, 27 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины U-21, в котором СК «Днепр-1» принимал киевское «Динамо».

Поединок прошел в манеже НТБ «Днепр-1» в Приднепровске. Киевляне одержали гостевую победу со счетом 4:1.

Киевляне пропустили первыми, но затем Мащенко и Надольский вывели команду вперед, проведя оба мяча с пенальти. Во втором тайме гостями было забито еще два гола, оба – в концовке матча. Надольский оформил дубль, а Сухоручко поставил финальную точку.

Интересно, что матч обслуживала судья-женщина, Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Чемпионат Украины U-21

20-й тур, Днепр

«Днепр-1» U-21 – «Динамо» U-21 – 1:4

Голы: Богомаз, 4 – Мащенко, 9 (пен.), Надольский, 30, 88, Сухоручко, 90+2.

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Источник — Sport.ua

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