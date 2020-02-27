Днепр-1 U-21 – Динамо Киев U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 27 февраля, состоится матч 20-го тура Чемпионата Украины U-21, в котором СК «Днепр-1» примет киевское «Динамо».
Поединок пройдет в манеже НТВ «Днепр-1» в Приднепровске, начало запланировано на 13:00.
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Источник — YouTube
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