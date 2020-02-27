БАХАРЕВ: «Есть причины, которые мешают Тайсону сыграть во всей красе»

Специалист поделился ожиданиями от ответного матча «Шахтера» с «Бенфикой» в Лиге Европы

  • 27.02.2020 14:43
  • 1294 просмотра
  • 1 комментарий
БАХАРЕВ: «Есть причины, которые мешают Тайсону сыграть во всей красе»
© ФК Шахтер Донецк. Алексей Бахарев

43-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» Алексей Бахарев поделился ожиданиями от ответного матча «горняков» с португальской «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Если «Бенфика» сыграет так же, как и в Харькове, то у «Шахтера», мне кажется, проблем с выходом в следующий раунд не будет. Хотя надеяться на это не стоит, потому что дома «Бенфика» наверняка будет играть в более атакующий футбол. «Шахтеру» надо надеяться на быстрый выход в контратаки, свою позиционную игру и реализацию моментов. Тогда команда Каштру сможет рассчитывать на положительный результат в Лиссабоне.

Какие недочеты первого матча нужно убрать «Шахтеру», чтобы удачно сыграть в Лиссабоне? Я не советник, потому что Луиш Каштру сам лучше знает состояние игроков и команды в целом. У тренера свое мнение. Мне же хотелось бы, чтобы в ответной игре сильнее сыграл Тайсон. Мы привыкли, что обычно он показывает более высокий уровень игры. Возможно, есть причины, которые мешают ему сыграть во всей своей красе. Хочется, чтобы в Лиссабоне он показал еще более классную и агрессивную игру в атаке», — считает Бахарев.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтер» состоится в четверг, 27-го февраля, в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке «горняки» одержали победу со счетом 2:1.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.02.2020 15:50
    0
    Знаем мы причины Тайсона.. еще почти год месячных..
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.02.2020 15:50
    0
    Знаем мы причины Тайсона.. еще почти год месячных..
    Ссылка
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