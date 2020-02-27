Гвардиола одержал рекордную победу в плей-офф Лиги чемпионов

Вчера «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл «Реал» со счетом 2:1.
Эта победа для наставника «Сити» стала 28-й в карьере в плей-офф Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом турнира.
По 27 побед в плей-офф на счету Жозе Моуриньо, Сэра Алекса Фергюсона и Карло Анчелотти.
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Источник — Opta
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