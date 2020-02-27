Гвардиола одержал рекордную победу в плей-офф Лиги чемпионов

Для наставника «Ман Сити» победа над «Реалом» стала 28-й в плей-офф Лиги чемпионов

  • 27.02.2020 14:42
  • 1467 просмотров
  • 1 комментарий
Гвардиола одержал рекордную победу в плей-офф Лиги чемпионов
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Вчера «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл «Реал» со счетом 2:1.

Эта победа для наставника «Сити» стала 28-й в карьере в плей-офф Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом турнира.

По 27 побед в плей-офф на счету Жозе Моуриньо, Сэра Алекса Фергюсона и Карло Анчелотти.

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Источник — Opta

(6 голосов)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 27.02.2020 14:56
    +1
    Зато у дерюгина золотой мяч есть
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 27.02.2020 14:56
    +1
    Зато у дерюгина золотой мяч есть
    Ссылка
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