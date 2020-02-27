Маурицио САРРИ: «В Италии Ювентусу уже дали бы два пенальти»

Вчера «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Лиону» 0:1.

После матча главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пожаловался на работу арбитра матча Хесуса Мансано:

«В Италии у нас было бы два пенальти – на Роналду и Дибале. В Европе судят по-другому, и мы вынуждены адаптироваться».