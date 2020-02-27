Жозе БОТУ: «Снимаю шляпу перед тем, кто смог привезти Вайгля в Бенфику»

Известный селекционер полагает, что «орлам» удался отличный трансфер

  • 27.02.2020 14:04
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Жозе БОТУ: «Снимаю шляпу перед тем, кто смог привезти Вайгля в Бенфику»
© ФК Бенфика. Юлиан Вайгль

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту похвалил «Бенфику» за январский переход немецкого полузащитника Юлиана Вайгля, за которого лиссабонцы отдали дортмундской «Боруссии» 20 миллионов евро.

«Трансфер Вайгля стоит выделять, потому что забрать игрока из Германии очень сложно. Поверьте, ведь я находил там интересных игроков и знаю, что нелегко убедить немца приехать в Португалию».

«Несмотря на то, что люди говорили о потере Вайглем места в составе «Боруссии», я бы так не рассуждал. Сыграть 15 матчей в Бундеслиге за полсезона – это не выглядит, как потеря места в составе, хотя было понятно, что Дортмунд не против расставания с Юлианом. Но к Вайглю был серьезный интерес на немецком рынке. Убедить переехать его в Португалию… Я снимаю шляпу перед тем, кто это смог», - отметил Боту.

Напомним, сегодня Юлиан Вайгль сможет помочь «Бенфике» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера». В первом поединке, который состоялся неделю назад в Харькове, немец не играл по причине дисквалификации.

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