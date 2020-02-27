БОГУНОВ: «Если бы не пауза в сезоне, Львов был бы намного выше в таблице»

Вингер «Львова» Ярослав Богунов высказался о победе над «Олимпиком» (1:0) в 19-м туре УПЛ, а также рассказал о задачах на остаток сезона.

«В матче с «Олимпиком» борьбы было больше, чем футбола. Мы выиграли, потому что очень хорошо подготовились: «разобрали» соперника по частям и ничего не дали создать в атаке.

Не зрелищный матч? На это повлияло много факторов. Первый в году матч - то есть все волнуются. Не идеальна погода. Плюс, судя по всему, не оптимальный физическое состояние обеих команд. Ну и, конечно, огромная цена потери очков.

Задачу войти в верхнюю группу чемпионата, которую поставили перед сезоном, никто не отменял. Скажу больше: если бы не пауза в сезоне, были бы выше в таблице, потому что как раз в декабре прошлого года набрали хороший ход, и перерыв совсем не пошел нам на пользу», - сказал Богунов.

В 20-м туре УПЛ «Львов» сыграет с «Александрией». Начало матча - 29 февраля, в 14:00.