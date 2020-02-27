Барселона и Манчестер Юнайтед хотят купить Вернера

23-летний нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер этим летом может сменить клубную прописку.
Как сообщает The Athletic, футболиста хотят купить «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Руководство обоих клубов уже направили «Лейпцигу» соответсвующий запрос.
Главным претендентом на Вернера является «Ливерпуль».
В этом сезоне Вернер сыграл 23 матча за «Лейпциг», забил 23 мяча и отметился 7 голевыми пасами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Athletic
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а от у мю може в принципі з ходу стати справжнім лідером атак.
а от у мю може в принципі з ходу стати справжнім лідером атак.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.