Барселона и Манчестер Юнайтед хотят купить Вернера

Звезда «Лейпцига» летом может покинуть клуб

  • 27.02.2020 13:26
  • 640 просмотров
  • 2 комментария
Барселона и Манчестер Юнайтед хотят купить Вернера
© Twitter. Тимо Вернер

23-летний нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер этим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает The Athletic, футболиста хотят купить «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». 

Руководство обоих клубов уже направили «Лейпцигу» соответсвующий запрос.

Главным претендентом на Вернера является «Ливерпуль».

В этом сезоне Вернер сыграл 23 матча за «Лейпциг», забил 23 мяча и отметился 7 голевыми пасами. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Athletic

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 14:10
    0
    тільки не в барсу бо буде схожа картина як і з Йовичем у реалі.
    а от у мю може в принципі з ходу стати справжнім лідером атак.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 27.02.2020 13:55
    0
    хороший игрок но есть большие сомнения потянет ли он апл
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 14:10
    0
    тільки не в барсу бо буде схожа картина як і з Йовичем у реалі.
    а от у мю може в принципі з ходу стати справжнім лідером атак.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 27.02.2020 13:55
    0
    хороший игрок но есть большие сомнения потянет ли он апл
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности