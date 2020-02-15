Ливерпуль готов выложить 58 млн евро за Вернера

«Ливерпуль» решительно настроен усилиться нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером.
Как отмечает журналист Николо Шира, «красные» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 58 миллионов евро.
В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 31 матч во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Вернера 80 млн евро.
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Источник — Sport.ua
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