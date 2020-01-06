Реал готов заплатить за Вернера 80 млн евро

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По данным источника, следующим летом «сливочные» будут готовы предложить за 23-летнего нападающего «быков» 80 млн евро. Достаточно высокая стоимость немца обусловлена тем, что только прошлым летом он подписал новый контракт со своим клубом.

Отметим, что в этом сезоне Вернер провел 25 матчей за «РБ Лейпциг», забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач.