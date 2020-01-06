Реал готов заплатить за Вернера 80 млн евро

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в мадридском «Реале».
По данным источника, следующим летом «сливочные» будут готовы предложить за 23-летнего нападающего «быков» 80 млн евро. Достаточно высокая стоимость немца обусловлена тем, что только прошлым летом он подписал новый контракт со своим клубом.
Отметим, что в этом сезоне Вернер провел 25 матчей за «РБ Лейпциг», забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать Йовича за Вернера.
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Источник — El Desmarque
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