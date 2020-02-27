Руководство Манчестер Юнайтед пригласило Фьюри на базу клуба

Боксер может встретиться с игроками клуба

  • 27.02.2020 12:59
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Руководство Манчестер Юнайтед пригласило Фьюри на базу клуба
© Boxing Scene. Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в ближайшее время может посетить тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.

Как сообщает Metro, руководство МЮ хочет, чтобы боксер встретился с игроками и мотивировал их на решающую стадию сезона.

Напомним, что 22 февраля Фьюри уверенно победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул в супертяжелом весе.

Отметим, что Фьюри является болельщиком «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Metro

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