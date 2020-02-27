Лига Европы от FAVBET. Анонс-прогноз ответных матчей 1/16 финала

В четверг, 27 февраля, пройдут ответные матчи Лиги Европы УЕФА.

1. «Манчестер Юнайтед» - «Брюгге», 27.02, 22.00



«Юнайтед» провёл неплохой выездной поединок в Бельгии. «Дьяволы» превосходили своего соперника по большей части статистических показателей, однако победить в итоге не смогли, сыграв вничью 1-1.При этом, подобный результат можно считать удачным для подопечных Сульшера - ведь его команда привычно хорошо играет на контратаках. На выходных «МЮ» легко разбил «Уотфорд» в рамках АПЛ.

«Брюгге» находится в сложной ситуации перед ответным матчем - ведь команде придётся открыто играть на «Олд Траффорд», что всегда чревато проблемами. На выходных «Брюгге» минимально победил в рамках чемпионата Бельгии «Шарлеруа» и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Ставлю на победу «Юнайтед»





2. «Интер» - «Лудогорец», 27.02, 22.00

«Интер» не играл на минувших выходных в рамках Серии А - матч был перенесён по причине распространения по Италии коронавируса. Без матчей пройдёт и матч против «Лудогорца» по решению итальянских властей. Учитывая важный матч на выходных против «Ювентуса» и удобный результат первого матча (0-2) - Считаю, что подопечные Конте будут в эконом-режиме доводить результат противостояния до логичного итога.

«Лудогорец» в первом матче не смог в домашних стенах оказать никакого сопротивления «Интеру», не нанеся ни единого удара в створ и уступая по всем основным игровым показателям. Команда продолжает лидировать в национальном чемпионате.

Ставлю на ТМ 2,5





3. «Бенфика» - «Шахтер», 27.02, 22.00

«Бенфика» в первом матче значительно уступала донецкому «Шахтеру» по уровню игры и по делу проиграла. Тем не менее, Португальцам удалось забить на выезде - и теперь в домашних стенах их устроит минимальная победа. На выходных команда минимально победила «Жил Висенте» и продолжает находиться на первом месте в турнирной таблице.

«Шахтер» приятно удивил своих болельщиков качеством игры в первом матче против «Бенфики» - команда играла лучше своих противников и вполне могла побеждать с более уверенным счётом. На выходных команда в тяжёлом матче минимально победила «Десну».

Ставлю на проход «Шахтера»





4. «Аякс» - «Хетафе», 27.02, 22.00



«Аякс» в прошлом туре неожиданно безальтернативно проиграл «Хетафе» со счётом 2-0. Голландская команда, которая славится своей атакой, не смогла нанести ни единого удара в створ ворот. В рамках чемпионата команда также неожиданно уступила «Хераклесу» и теперь ее отрыв от «АЗ» составляет всего 3 очка.

«Хетафе» продолжает оставлять очень приятное впечатление от своего сезона. Команда уверенно победила полуфиналиста ЛЧ прошлого года «Аякс» и имеет сейчас отличные шансы на выход в следующий этап. В чемпионате команда неожиданно разгромно уступила «Севилье» со счётом 3-0 и опустилась на 5 место в турнирной таблице - сказалась усталость после поединка против голландского чемпиона.

Ставлю на «Обе забьют - Да»





5. «Порту» - «Байер», 27.02, 19.55

«Порту» в прошлом туре по делу проиграл на выезде «Байеру» со счётом 2-1, значительно уступая по количеству опасных моментов. Команда продолжает чемпионскую гонку с «Бенфикой», уступая в одно очко.

«Байер» в первом матче в хорошем стиле обыграл «Порту», не дав «драконам» показать свои лучшие стороны. В чемпионате команда также находится на хорошем ходу, победив в 3 последних матчах и поднявшись на 5 строчку в турнирной таблице.

Ставлю на «Обе забьют - Да»

6. «Арсенал» - «Олимпиакос», 27.02, 22.00

«Канониры» в первом матче смогли показать характер и минимально обыграли на выезде «Олимпиакос». На выходных команда в Интересном матче смогла победить «Эвертон» в рамках АПЛ и поднялась на 9 место в турнирной таблице.

«Олимпиакос» неплохо смотрелся в первом матче, однако в итоге проиграл, пропустив единственный гол в конце второго тайма. На выходных команда смогла минимально обыграть на выезде своего конкурента за чемпионство «ПАОК» и увеличила свой отрыв уже до 5 очков.

Ставлю на ТМ 2,5

7. «Эспаньол» - «Вулверхэмптон», 27.02, 19.55

«Эспаньол» в прошлом туре был со счётом 4-0 разгромлен «Вулверхэмптоном», несмотря на то, что по статистическим показателям такой ярковыраженной разницы между командами не было. На выходных команда в очередной раз проиграла в рамках чемпионата и продолжает находиться на последнем месте в чемпионате.

«Волки» после разгрома «Эспаньола» в первом матче, порадовали на выходных своих болельщиков ещё раз, разбив со счётом 3-0 «Норвич». Команда находится сейчас на 8 месте в чемпионате и от зоны Лиги чемпионов их отделяет всего 5 очков.

Ставлю на ТМ 2,5



8. «Гент» - «Рома», 27.02, 19.55

«Гент» в первом матче минимально уступил «Роме» в примерно равной игре. В чемпионате команда идёт на втором месте с отставанием от лидирующего «Брюгге» в 9 очков. В домашних стенах бельгийская команда явно будет стремиться исправить ситуацию после первого матча.

«Рома» в первом туре смогла добыть минимальную победу, чем должна быть вполне довольна, ведь матч проходил в полностью равной борьбе. На выходных команда со счётом 4-0 разбила «Лечче». Эта победа прервала серию из 3 поражений подряд в чемпионате - и к ответному поединку против «Гента» подопечные Фонсеки явно подходят в хорошем настроении.

Ставлю на «Обе забьют - Да»

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