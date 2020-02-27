Серхио РАМОС: «Сердцем и головой я уже настроен на Эль-Класико»

Капитан «Реала» больше не думает о поражении от «Манчестер Сити»

  • 27.02.2020 11:49
  • 988 просмотров
  • 1 комментарий
Серхио РАМОС: «Сердцем и головой я уже настроен на Эль-Класико»
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов уже настраивается на следующие матчи.

«После очень тяжелого вечера у нас есть два пути — мы можем думать над вчерашним поражением или работать над завтрашней победой. Я выбираю второй вариант. Сердцем и головой уже настроен на Эль-Класико», - написал Рамос в Twitter.

 

 

 

Матч «Реала» и «Барселоны» состоится 1 марта в Мадриде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 27.02.2020 12:17
    0
    Недавно вроде Каземиро говорил что-то подобное перед матчем с МС...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 27.02.2020 12:17
    0
    Недавно вроде Каземиро говорил что-то подобное перед матчем с МС...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности