Серхио РАМОС: «Сердцем и головой я уже настроен на Эль-Класико»

Защитник «Реала» Серхио Рамос после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов уже настраивается на следующие матчи.

«После очень тяжелого вечера у нас есть два пути — мы можем думать над вчерашним поражением или работать над завтрашней победой. Я выбираю второй вариант. Сердцем и головой уже настроен на Эль-Класико», - написал Рамос в Twitter.

Después de una noche muy dura, veo dos opciones: podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo. Cabeza y corazón ya en el Clásico. #HalaMadrid

📸 Getty pic.twitter.com/OswgHZd7sW — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 27, 2020

Матч «Реала» и «Барселоны» состоится 1 марта в Мадриде.