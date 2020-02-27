Ман Сити против Реала отличился худшим индексом прессинга за 4 сезона в ЛЧ

Накануне «Манчестер Сити» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл «Реал» со счетом 2:1.

По данным Wyscout, в этом матче показатель PPDA, характеризующий интенсивность прессинга (чем меньше цифра, тем интенсивнее был прессинг команды), у «горожан» составил 15,35. Это худший показатель для «Манчестер Сити» за последние четыре сезона в Лиге чемпионов.

В последний раз в турнире ниже интенсивность прессинга у «горожан» была в гостевом матче против «Пари Сен-Жермен», который состоялся 6 апреля 2016 года. Тогда PPDA «Манчестер Сити» составил 18,14.

Интересно также, что «Реал» стал второй командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов после «Шахтера», которая практически не уступила «горожанам» во владении мячом – 49% на 51%.