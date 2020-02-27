Челси летом намерен попрощаться с 8 игроками, которых забраковал Лэмпард

В конце сезона «синих», вероятно, ожидает большая чистка состава…

  • 27.02.2020 10:33
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Челси летом намерен попрощаться с 8 игроками, которых забраковал Лэмпард
© Twitter. Фрэнк Лэмпард

Менеджер «Челси» Фрэнк Лэмпард уведомил руководство о желании ближайшим летом провести кардинальные изменения в составе команды.

Недавнее домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов раскрыло глаза Лэмпарду на способности некоторых исполнителей. В частности, комментируя исход поединка, коуч многозначительно отметил, что «многое узнал о ряде игроков».

По слухам, покинуть «Стамфорд Бридж» летом могут Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Курт Зума, Росс Баркли, Виллиан, Педро, Маркос Алонсо и Эмерсон.

Ранее сообщалось о желании «Челси» летом приобрести защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано.

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Источник — The Sun

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