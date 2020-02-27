ВИНИСИУС: «Реал судят плохо и это будет всегда»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
Бразилец прокомментировал момент с первым голом «Сити». Винисиус считает, что форвард английского клуба Жезус нарушал правила перед взятием ворот.
«Жезус нарушал правила, когда забивал первый мяч. Это знают все. У судей есть VAR, но его даже не стали смотреть. Я прекрасно видел, что там было нарушение, мне не нужно смотреть повтор этого момента в раздевалке.
Судьи всегда одинаково относятся к «Реалу». В матче с «Леванте» Рамос получил желтую карточку за свой первый же фол — это ненормально.
«Реал» судят плохо, и так будет всегда. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и Ла Лигу», - сказал Винисиус.
Источник — Marca
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Якщо люди, що дивляться відеоповтори - заангажовані, плюс сам суддя визначає коли треба перевіряти момент, а коли треба продовжувати грати - це фальсифікація.
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Визначати момент зупинки гри та перегляду дій (або бездіяльності) арбітра має вимагати команда,
яка зацікавлена в перегляді конкретного моменту матчу, а ніяк не суддя, який може бути заангажованим, особливо в українському чемпіонаті.
-якщо команда (в особі головного тренера, капітана тощо) помилилась, а суддя був правий - спроба згорає, якщо помилився суддя - спроба залишається
якщо суддя зробив більше 3 помилок за матч на користь певної команди - отримує бан на судівство цієї команди
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Бо це виглядає дуже смішно, що сам суддя перевіряє свою працю, особливо якщо суддя досвідчений жулік та непорядна людина - і він такий сам перевіряє, що він там намутив ))
-
Якщо люди, що дивляться відеоповтори - заангажовані, плюс сам суддя визначає коли треба перевіряти момент, а коли треба продовжувати грати - це фальсифікація.
-
Визначати момент зупинки гри та перегляду дій (або бездіяльності) арбітра має вимагати команда,
яка зацікавлена в перегляді конкретного моменту матчу, а ніяк не суддя, який може бути заангажованим, особливо в українському чемпіонаті.
-якщо команда (в особі головного тренера, капітана тощо) помилилась, а суддя був правий - спроба згорає, якщо помилився суддя - спроба залишається
якщо суддя зробив більше 3 помилок за матч на користь певної команди - отримує бан на судівство цієї команди
-
Бо це виглядає дуже смішно, що сам суддя перевіряє свою працю, особливо якщо суддя досвідчений жулік та непорядна людина - і він такий сам перевіряє, що він там намутив ))
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