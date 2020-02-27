ВИНИСИУС: «Реал судят плохо и это будет всегда»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Бразилец прокомментировал момент с первым голом «Сити». Винисиус считает, что форвард английского клуба Жезус нарушал правила перед взятием ворот.

«Жезус нарушал правила, когда забивал первый мяч. Это знают все. У судей есть VAR, но его даже не стали смотреть. Я прекрасно видел, что там было нарушение, мне не нужно смотреть повтор этого момента в раздевалке.

Судьи всегда одинаково относятся к «Реалу». В матче с «Леванте» Рамос получил желтую карточку за свой первый же фол — это ненормально.

«Реал» судят плохо, и так будет всегда. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и Ла Лигу», - сказал Винисиус.