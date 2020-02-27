ВИНИСИУС: «Реал судят плохо и это будет всегда»

Вингер «Реала» недоволен работой рефери в матче Лиги чемпионов

  • 27.02.2020 10:13
  • 1119 просмотров
  • 7 комментариев
ВИНИСИУС: «Реал судят плохо и это будет всегда»
© Twitter. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Бразилец прокомментировал момент с первым голом «Сити». Винисиус считает, что форвард английского клуба Жезус нарушал правила перед взятием ворот.

«Жезус нарушал правила, когда забивал первый мяч. Это знают все. У судей есть VAR, но его даже не стали смотреть. Я прекрасно видел, что там было нарушение, мне не нужно смотреть повтор этого момента в раздевалке.

Судьи всегда одинаково относятся к «Реалу». В матче с «Леванте» Рамос получил желтую карточку за свой первый же фол — это ненормально.

«Реал» судят плохо, и так будет всегда. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и Ла Лигу», - сказал Винисиус.

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Источник — Marca

(7 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.02.2020 11:31
    0
    Поганому танцору завжди щось заважає!!! Голи МанСіті забиті правильно,добре що їх показали з різних ракурсів,тому ніяких питань немає.Просто Реал то вже дійсно відстій,Рамос,Модріч то вже минуле Реала.І доки боси того не зрозуміють Реал ніколи не стане тим грізним Реалом,яким він був колись!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 27.02.2020 11:17
    0
    Максим Максимов, 27.02.2020 10:41
    Ох и бред.....кому кому, а вам за судейство лучше помалкивать, а то столько примеров приведут, что задолбаетесь расхлебывать. Чего стоят только игры с баварией в лч, когда Рон еще был....и это так пример сразу на вскидку....
    а с Юве, Ливером? там тоже атас полный)
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    pike1
    online
      pike1, 27.02.2020 11:14
    0
    дитя, что ты мелешь..
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    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 27.02.2020 10:41
    0
    Ох и бред.....кому кому, а вам за судейство лучше помалкивать, а то столько примеров приведут, что задолбаетесь расхлебывать. Чего стоят только игры с баварией в лч, когда Рон еще был....и это так пример сразу на вскидку....
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    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 27.02.2020 10:40
    0
    Ноунейм рот відкрив. Зідан не коментує роботу арбітрів то цей взявся. Не пасує реалу такі відмазки
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    Oleg.
    Oleg., 27.02.2020 10:38
    0
    Дурний нігер. Сам собі перечить. Вигравали більше всіх, але проти них погано судять!!!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.02.2020 10:37
    +1
    Не може сам суддя перевіряти свої помилки, коли він сам захоче. Це абсурд.
    -
    Якщо люди, що дивляться відеоповтори - заангажовані, плюс сам суддя визначає коли треба перевіряти момент, а коли треба продовжувати грати - це фальсифікація.
    -
    Визначати момент зупинки гри та перегляду дій (або бездіяльності) арбітра має вимагати команда,
    яка зацікавлена в перегляді конкретного моменту матчу, а ніяк не суддя, який може бути заангажованим, особливо в українському чемпіонаті.
    -якщо команда (в особі головного тренера, капітана тощо) помилилась, а суддя був правий - спроба згорає, якщо помилився суддя - спроба залишається
    якщо суддя зробив більше 3 помилок за матч на користь певної команди - отримує бан на судівство цієї команди
    -
    Бо це виглядає дуже смішно, що сам суддя перевіряє свою працю, особливо якщо суддя досвідчений жулік та непорядна людина - і він такий сам перевіряє, що він там намутив ))
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.02.2020 10:37
    +1
    Не може сам суддя перевіряти свої помилки, коли він сам захоче. Це абсурд.
    -
    Якщо люди, що дивляться відеоповтори - заангажовані, плюс сам суддя визначає коли треба перевіряти момент, а коли треба продовжувати грати - це фальсифікація.
    -
    Визначати момент зупинки гри та перегляду дій (або бездіяльності) арбітра має вимагати команда,
    яка зацікавлена в перегляді конкретного моменту матчу, а ніяк не суддя, який може бути заангажованим, особливо в українському чемпіонаті.
    -якщо команда (в особі головного тренера, капітана тощо) помилилась, а суддя був правий - спроба згорає, якщо помилився суддя - спроба залишається
    якщо суддя зробив більше 3 помилок за матч на користь певної команди - отримує бан на судівство цієї команди
    -
    Бо це виглядає дуже смішно, що сам суддя перевіряє свою працю, особливо якщо суддя досвідчений жулік та непорядна людина - і він такий сам перевіряє, що він там намутив ))
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.02.2020 11:31
    0
    Поганому танцору завжди щось заважає!!! Голи МанСіті забиті правильно,добре що їх показали з різних ракурсів,тому ніяких питань немає.Просто Реал то вже дійсно відстій,Рамос,Модріч то вже минуле Реала.І доки боси того не зрозуміють Реал ніколи не стане тим грізним Реалом,яким він був колись!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 27.02.2020 11:17
    0
    Максим Максимов, 27.02.2020 10:41
    Ох и бред.....кому кому, а вам за судейство лучше помалкивать, а то столько примеров приведут, что задолбаетесь расхлебывать. Чего стоят только игры с баварией в лч, когда Рон еще был....и это так пример сразу на вскидку....
    а с Юве, Ливером? там тоже атас полный)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 27.02.2020 11:14
    0
    дитя, что ты мелешь..
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 27.02.2020 10:41
    0
    Ох и бред.....кому кому, а вам за судейство лучше помалкивать, а то столько примеров приведут, что задолбаетесь расхлебывать. Чего стоят только игры с баварией в лч, когда Рон еще был....и это так пример сразу на вскидку....
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 27.02.2020 10:40
    0
    Ноунейм рот відкрив. Зідан не коментує роботу арбітрів то цей взявся. Не пасує реалу такі відмазки
    Ссылка
    Oleg.
    Oleg., 27.02.2020 10:38
    0
    Дурний нігер. Сам собі перечить. Вигравали більше всіх, але проти них погано судять!!!
    Ссылка
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