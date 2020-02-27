ДАНИЛО: «Мы отдали Лиону первый тайм»

Защитник «Ювентуса» – о поражении от французского клуба

  • 27.02.2020 10:18
  • 404 просмотра
  • 0 комментариев
ДАНИЛО: «Мы отдали Лиону первый тайм»
© Twitter

Защитник туринского «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не можем играть так, как мы играли в первом тайме, в таких важных матчах. Понимаем, что отдали им этот тайм. Теперь придется стараться так же усердно, как мы делали это во втором тайме сегодня. В ответном матче нужно с первой минуты и до финального свистка играть так, как мы делали это сегодня во втором тайме. Надо сыграть так перед нашими болельщиками», - сказал Данило.

Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности