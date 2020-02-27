ДАНИЛО: «Мы отдали Лиону первый тайм»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не можем играть так, как мы играли в первом тайме, в таких важных матчах. Понимаем, что отдали им этот тайм. Теперь придется стараться так же усердно, как мы делали это во втором тайме сегодня. В ответном матче нужно с первой минуты и до финального свистка играть так, как мы делали это сегодня во втором тайме. Надо сыграть так перед нашими болельщиками», - сказал Данило.

Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.