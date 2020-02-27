Люка ТУСАР: «Очень рад, что забил Ювентусу»

Французский хавбек «Лиона» Люка Тусар прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы здорово сыграли командой, особенно в первом тайме. Мы должны играть так все время.
Я очень рад за команду. Этим вечером мы порадовали всех болельщиков «Лиона». Я очень рад моему голу. Мы хорошо начали, как хотел наш тренер, и неплохо продержались во втором тайме», - сказал Тусар.
Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.
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Источник — УЕФА
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