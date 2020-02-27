Александр ГОЛОВКО: «Такое поражение Реала – удар по тренерской работе»

Украинский специалист высказался о матче Лиги чемпионов

  • 27.02.2020 09:00
  • 1901 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ГОЛОВКО: «Такое поражение Реала – удар по тренерской работе»
© ТК Футбол. Александр Головко

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко поделился мнением о победе «Манчестер Сити» над «Реалом» (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что случилось с «Реалом» во втором тайме? Зидан и его «Реал» выглядела более понятной и слаженной командой, чем «Ман Сити». После гола всем нужно время, чтобы понять, что происходит. Такое поражение – это удар по тренерской работе. По статистике «Ман Сити» выиграл, по качеству – две абсолютно равные команды. Ничейный результат выглядел более логично.

Я увидел крайне интересный матч с точки зрения тактики и футбольной мысли. Другое дело, что такое зрелище не всем по душе. Но команды в первом тайме сыграли в прагматичный футбол, ведь на кону выход в 1/4 финала Лиги чемпионов», - сказал Головко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.02.2020 09:13
    0
    Не согласен. Реал проиграл из за грубых ошибок защитников, а не из за рисунка игры.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.02.2020 09:13
    0
    Не согласен. Реал проиграл из за грубых ошибок защитников, а не из за рисунка игры.
    Ссылка
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