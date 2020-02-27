Александр ГОЛОВКО: «Такое поражение Реала – удар по тренерской работе»

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко поделился мнением о победе «Манчестер Сити» над «Реалом» (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что случилось с «Реалом» во втором тайме? Зидан и его «Реал» выглядела более понятной и слаженной командой, чем «Ман Сити». После гола всем нужно время, чтобы понять, что происходит. Такое поражение – это удар по тренерской работе. По статистике «Ман Сити» выиграл, по качеству – две абсолютно равные команды. Ничейный результат выглядел более логично.

Я увидел крайне интересный матч с точки зрения тактики и футбольной мысли. Другое дело, что такое зрелище не всем по душе. Но команды в первом тайме сыграли в прагматичный футбол, ведь на кону выход в 1/4 финала Лиги чемпионов», - сказал Головко.