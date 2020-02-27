Хуссем АУАР: «Всегда считали, что можем переиграть Ювентус»

Французский хавбек «Лиона» Хуссем Ауар прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы всегда считали, что можем переиграть «Ювентус» и сделали это с превеликой радостью.

Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в голевой комбинации и получить награду лучшему игроку матча. Не знаю, был ли это лучший вечер Лиги чемпионов на этом стадионе. Это нужно спрашивать у болельщиков. Наша тактика сработала сегодня, и теперь мы должны постараться сделать то же самое в ответной игре», - сказал Ауар.

Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.