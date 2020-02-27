Голкипер Лиона: «Доказали, что соответствуем стандартам Лиги чемпионов»

Вратарь французского «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Хочу поздравить всю команду, потому что все приложили руку к этому успеху, как в плане обороны, так и в плане нападения. Это была красивая победа.
Знали, что можем показать такую игру. Мы доказали, что соответствуем стандартам Лиги чемпионов. Мы играли командой и выстрадали эту победу в конце матча», - сказал Лопеш.
Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.
Источник — УЕФА
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