Голкипер Лиона: «Доказали, что соответствуем стандартам Лиги чемпионов»

Вратарь французского «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить всю команду, потому что все приложили руку к этому успеху, как в плане обороны, так и в плане нападения. Это была красивая победа.

Знали, что можем показать такую игру. Мы доказали, что соответствуем стандартам Лиги чемпионов. Мы играли командой и выстрадали эту победу в конце матча», - сказал Лопеш.

Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.