Войцех ЩЕНСНЫ: «Мы неправильно подошли к первому тайму»

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал поражение от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово прибавили во втором тайме, и я думаю, что это положительный знак перед ответным матчем. Не думаю, что нам не хватило концентрации в обороне, мы просто неправильно подошли к первому тайму, и я не знаю, почему», - сказал Щенсны.

Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.