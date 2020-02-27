Аарон РЭМЗИ: «В противостоянии с Лионом ничего не закончено»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал поражение от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что нам здесь будет непросто. У них отличные игроки. Они доминировали на поле. Мы все время старались их тормозить, но у нас не получилось. Тем не менее, мы сохраняем шансы на победу в этом противостоянии. Здесь ничего не закончено.

Мы верим в себя. Благодаря поддержке наших болельщиков мы можем пройти дальше», - сказал Рэмзи.

Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.