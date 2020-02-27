Леонардо БОНУЧЧИ: «Давали Лиону возможность делать все легко»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы опаздывали к каждому мячу в первом тайме, я не знаю почему. Что-то пошло не так. Буквально со стартовым свистком я почувствовал, что что-то не включилось. Мы играли далеко друг от друга в первом тайме, и давали «Лиону» возможность делать все легко. Нам надо усердно работать перед ответным матчем, потому что мы не сможем еще раз сыграть так, как в Лионе», - сказал Бонуччи.
Ответный матч запланирован на 17 марта в Турине.
Источник — УЕФА
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