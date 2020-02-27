Габриэл ЖЕЗУС: «Не имеет значения, куда мне нужно бежать»

22-летний бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус помог «горожанам» обыграть «Реал» на выезде (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Жезус отметился забитым голом на 78-й минуте встречи, сделав счет 1:1.

«В свое время в «Палмейрасе», когда я только пришел из академии, то играл на позиции вингера и только потом стал нападающим. Я выхожу на поле, чтобы помочь своим товарищам по команде. Не имеет значения, куда мне нужно бежать — назад или вперед. Я должен помогать своим партнерам по команде», — сказал Жезус после матча.

Второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17-го марта.