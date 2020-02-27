КАЗЕМИРО: «Этот результат — еще не точка в противостоянии»

Хавбек «Реала» намерен взять реванш у «Манчестер Сити» на выезде

  • 27.02.2020 05:09
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КАЗЕМИРО: «Этот результат — еще не точка в противостоянии»
© ФК Реал Мадрид. Каземиро

28-летний бразильский полузащитник «Реала» Каземиро считает, что у мадридского клуба есть шанс отыграться в противостоянии с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов после домашнего поражения со счетом 1:2.

«Если и существует команда, способная отыграть такую фору в ответном матче, то это «Реал».

Этот результат — еще не точка в противостоянии. Мы здорово играли 75 минут против великолепной команды. А затем в течение лишь 15 минут мы не делали то, что должны были. Именно поэтому они сравняли счет и вышли вперед. Теперь у нас много работы впереди», — считает Каземиро.

Второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17-го марта.

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Источник — УЕФА

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