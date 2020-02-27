ФЕРРУ: «Ответный матч с Шахтером может быть другим»

Футболист «Бенфики» надеется на положительный результат в противостоянии с «горняками» в Лиге Европы

  • 27.02.2020 04:46
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ФЕРРУ: «Ответный матч с Шахтером может быть другим»
© ФК Шахтер Донецк. Ферру

Центральный защитник «Бенфики» Ферру рассказал о готовности команды ко второй игре 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером».

– Ответный поединок дома дает преимущества «Бенфике»?
– Да, мы играем дома, это совсем иная ситуация. Можем победить и пройти дальше. «Шахтер» – очень сильный соперник. Но, действительно, по сравнению с первым матчем на выезде ответный при наших болельщиках может быть другим.

– Как команда чувствует себя физически, тем более в сравнении с оппонентом, который полтора месяца не играл?
– Это вопрос анализа. Минувший месяц получился непростым. Было немало матчей, но соревновательный ритм также дает многое. Это не то же самое, что не играть полтора месяца. У нас хорошие условия, и я думаю, что мы будем в порядке.

– Судя о действиях защитников не индивидуально, а в целом, что ты думаешь о прошедшем периоде? Что пошло не так у «Бенфики»?
– Футбол – коллективный вид спорта. Обороняются не четверо-пятеро, а вся команда, 11 человек, начиная от форвардов и полузащитников до защитников. Мы ошибаемся больше или меньше, но не могу сказать, что появилась какая-то разница с предыдущим сезоном. Просто проходим такой этап. Работаем над тем, чтобы реже пропускать и чаще забивать.

– Ты уже полтора года как основной в команде. В чем удалось вырасти? Что хочешь улучшить?
– Индивидуально нужно прогрессировать еще во многом, практически во всем. Если считаешь, что улучшать уже нечего, допускаешь ошибку. Удалось накопить больше опыта, я стал старше и развился благодаря игре рядом с партнерами. И я лучше готов психологически, чем год назад.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтер» состоится в четверг, 27-го февраля, в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке «горняки» одержали победу со счетом 2:1.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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