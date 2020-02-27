Бруну ЛАЖЕ: «Шахтер — очень сильный соперник»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против донецкого «Шахтера».

– В последнее время много критикуют ваших защитников. Что можете об этом сказать?

– Мы постоянно анализируем игру, и анализируем критически. Однако не всегда надо показывать все наши ошибки или кого-то наказывать. Конечно, нужно работать и устранять слабые места. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас я сделал акцент на мотивации, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно. Если постоянно будут негативные эмоции, это вряд ли чем-то поможет. Работать есть над чем.

– Если бы пришлось выбирать, что бы предпочли: Лигу Европы или внутренние соревнования?

– Я не могу делать такой выбор. Мы должны думать о каждой встрече, выигрывать ближайший матч. Что касается состава, то завтра утром будем иметь представление о состоянии наших футболистов. Например, у Габриэла довольно редкая травма, и почему я должен им рисковать? Более молодые ребята восстанавливаются быстрее, чем возрастные. Будем оценивать ситуацию в общем и исходя из этого решим, как сыграем.

– Как «Бенфика» готова к матчу? Этот поединок будет легче, чем первый?

– Чем отличается предстоящая игра от первой, так это тем, что завтра нас ждет решающий момент. Все футболисты знают, что они должны делать на поле. Как коллективно, так и индивидуально. Матч не будет более легким или сложным. Он будет другим.

– Президент клуба сказал, что фанаты «Бенфики» будут праздновать дважды. Но стоит ли цель выиграть Лигу Европы?

– Президент мне всегда говорит, что мы должны выиграть следующий матч. Я с ним на сто процентов согласен и над этим работаю. Я рассчитываю на всех футболистов, и здесь важно сделать правильный выбор.

– Луиш Каштру сказал, что завтра будет тяжелый матч и что на этом стадионе всегда хорошая атмосфера. Что вы думаете по этому поводу?

– Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. «Шахтер» любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени. Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда – и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы завтра были полные трибуны и эта поддержка.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтер» состоится в четверг, 27-го февраля, в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке «горняки» одержали победу со счетом 2:1.