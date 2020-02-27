Маурицио САРРИ: «Ювентус слишком медленно двигал мяч»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри назвал причины выездного поражения туринского клуба от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы слишком медленно двигали мяч. Во второй половине все было гораздо лучше, но в Лиге чемпионов одного хорошего тайма недостаточно. Не знаю, почему не смог донести до игроков, почему нам нужно быстрее двигать мяч. Все начинается отсюда. Вчера на тренировке мы двигали мяч гораздо быстрее», — заявил Сарри после матча.