Криштиану РОНАЛДУ: «Не тот результат, которого мы хотели»

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал выездное поражение от французского «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не тот результат, которого мы хотели, но игры Лиги чемпионов всегда непростые. У нас есть 90 минут на реванш в Турине. И у нас есть уверенность, что мы выйдем в следующий раунд турнира», — написал Роналду в Instagram.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.