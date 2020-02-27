Джанлуиджи БУФФОН: «Вернем Лиону должок в Турине»

42-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен поквитаться с французским «Лионом» за выездное поражение (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Давайте вернем «Лиону» должок в Турине», — написал Буффон в Instagram после игры.
Первый матч с «Лионом» Буффон провел на скамейке запасных, место в воротах «Ювентуса» занял 29-летний поляк Войцех Щенсны.
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Источник — Instagram
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