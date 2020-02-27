Джанлуиджи БУФФОН: «Вернем Лиону должок в Турине»

Голкипер «Ювентуса» намерен взять реванш у французского клуба за поражение в матче ЛЧ (0:1)

  • 27.02.2020 02:32
  • 338 просмотров
  • 0 комментариев
Джанлуиджи БУФФОН: «Вернем Лиону должок в Турине»
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон и Леонардо Бонуччи

42-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен поквитаться с французским «Лионом» за выездное поражение (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Давайте вернем «Лиону» должок в Турине», — написал Буффон в Instagram после игры.

Первый матч с «Лионом» Буффон провел на скамейке запасных, место в воротах «Ювентуса» занял 29-летний поляк Войцех Щенсны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💪 #Repost @juventus Let's fight back in Torino! 💪 #OLJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности