Зинедин ЗИДАН: «За десять минут до конца Реал будто подменили»

Наставник «сливочных» недоволен поражением своей команды в матче с «Манчестер Сити» (1:2)

  • 27.02.2020 02:19
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Зинедин ЗИДАН: «За десять минут до конца Реал будто подменили»
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями о поражении от «Манчестер Сити» (1:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я недоволен тем, что мы играли хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. В итоге мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают. Мы должны были сохранять концентрацию 90 минут — особенно против такой команды, как «Сити». Мы знаем, что это только половина противостояния. Теперь все просто — нужно ехать к «Сити» и побеждать там», — сказал Зидан после матча.

Второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17-го марта.

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Источник — УЕФА

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