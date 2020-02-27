ФОТО. Жуниор МОРАЕС: «Последняя тренировка перед решающим матчем»

32-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес настраивается на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».

«Последняя тренировка перед решающим матчем», — написал Мораес в Instagram, поделившись фото с занятия «Шахтера» на «Эштадиу да Луш».

Поединок «Бенфика» — «Шахтер» состоится в четверг, 27-го февраля, в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали победу со счетом 2:1, Мораес отметился результативной передачей на Коваленко.